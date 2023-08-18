В Приамурье произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

Площадь возгорания составила более 1 тыс. кв. м

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Пожарные в Амурской области уже более 16 часов ликвидируют возгорание, которое произошло на деревообрабатывающем предприятии в Селемджинском районе. Об этом сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Пожарные Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности всю ночь ликвидировали возгорание, которое произошло в цехе по переработке древесины одного из деревоперерабатывающих предприятий в поселке Февральск Селемджинского района. По состоянию на 10:00 по местному времени (04:00 мск) работы по ликвидации возгорания продолжаются", - говорится в распространенном сообщении.

В настоящее время пожарные проливают и разбирают конструкции. Задействовано шесть человек и две цистерны. В результате пожара повреждено здание цеха по всей площади, техника, технологическое оборудование, готовая продукция и емкость с маслом объемом около 15 кубических метров. Общая площадь пожара - более 1 тыс. квадратных метров. Пострадавших нет.

Пожарные не допустили перекидывание огня на лесозаготовительную продукцию, которая находилась на территории горящего здания. Также вблизи располагаются двухэтажное общежитие и прилегающий лесной массив.

В четверг на деревообрабатывающем предприятии в поселке Февральск в Селемджинском районе в 16:33 по местному времени (10:33 мск) произошло возгорание. Пожар охватил более 1 тыс. кв. метров.