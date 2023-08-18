18 августа, 01:27,
обновлено 18 августа, 01:31

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника

Михаил Терещенко/ ТАСС, архив
© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Беспилотник при попытке пролета на Москву был уничтожен силами ПВО, его обломки упали в районе "Экспоцентра". Значимых разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", - значится в публикации. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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