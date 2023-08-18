18 августа, 01:28,
обновлено 18 августа, 01:53
Военная операция на Украине

В районе аэропорта Внуково закрывали воздушное пространство

Это связано со сбитым беспилотником, обломки которого упали на экспоцентр в Москве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. В Москве закрыли для самолетов воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Воздушное пространство временно закрыто. Вылеты и прилеты отложены. Часть рейсов перенесена в другие аэропорты", - сказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта, отложены шесть вылетов, восемь прилетов, из которых посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты.

Позже стало известно, что аэропорт Внуково вновь открыт для самолетов. "Аэропорты Московского авиационного узла возобновили штатную работу, воздушное пространство над Внуково открыто", - сообщили в авиаслужбах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике. Его обломки упали на экспоцентр. В экстренных службах рассказали, что повреждена стена здания, площадь обрушения составила около 30 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорание не зафиксировано. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
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