18 августа, 02:42

В Иркутской области произошел пожар в гипермаркете

Пострадавших нет

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 800 кв. м произошел в гипермаркете в городе Усть-Илимске Иркутской области. Пострадавших нет, идет ликвидация возгорания, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В городе Усть-Илимске ликвидируют пожар в гипермаркете "Экономия". В 09:15 (04:15 мск) в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет. Площадь пожара в настоящее время составляет 800 кв. м", - говорится в сообщении.

В тушении участвуют 7 пожарных расчетов, 18 человек. 

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РоссияИркутская область
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