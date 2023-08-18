В Иркутской области произошел пожар в гипермаркете

Пострадавших нет

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 800 кв. м произошел в гипермаркете в городе Усть-Илимске Иркутской области. Пострадавших нет, идет ликвидация возгорания, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В городе Усть-Илимске ликвидируют пожар в гипермаркете "Экономия". В 09:15 (04:15 мск) в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет. Площадь пожара в настоящее время составляет 800 кв. м", - говорится в сообщении.

В тушении участвуют 7 пожарных расчетов, 18 человек.