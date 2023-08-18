В Забайкалье двое работников соцзащиты похитили более 12 млн рублей из нацпроекта

Материалы уголовных дел направили в суд для рассмотрения по существу

ТАСС, 18 августа. Двое сотрудниц филиала краевого центра социальной защиты населения в Забайкалье на протяжении года похищали средства, выделенные по нацпроекту "Демография", нанеся ущерб федеральному бюджету на сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность двух сотрудниц межрайонного филиала ГКУ "Краевой центр социальной защиты населения", причастных к хищению в особо крупном размере денежных средств, предназначенных для социальных выплат, выделяемых государством для поддержки российских семей с детьми", - говорится в сообщении. Ущерб федеральному бюджету оставил более 12 млн рублей.

Установлено, что период с 2020 по 2021 годы начальник отдела и главный инспектор отдела выплат учреждения организовали схему хищения бюджетных средств, выделяемых в рамках национального проекта "Демография". Выплаты предусматривались на поддержку семей, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет. Сотрудницы искали подставных лиц, которым за денежное вознаграждение предлагали предоставить свои паспортные данные и реквизиты банковских карт для перевода им социальных выплат. При они не имели законного права на получение средств. Далее женщины передавали данные в систему и оформляли права на получение пособий. Полученные выплаты делились между всеми участниками преступной схемы и использовались в личных целях. Всего было задействовано 23 человека.

Уголовные дела возбуждены, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.