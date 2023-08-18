В Казахстане найден еще один погибший при пожаре в шахте

Продолжают искать еще трех горняков

АСТАНА, 18 августа. /ТАСС/. Обнаружено тело еще одного горняка, погибшего в пожаре на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области. Об этом сообщил представитель компании-владельца шахты "Арселор Миттал Темиртау" Сергей Огай.

"В 08:15 (05:15 мск - прим. ТАСС) было обнаружено тело еще одного рабочего, сейчас начались мероприятия по его передаче", - сказал он. По данным представителя компании, продолжается поиск еще трех горняков.

17 августа на шахте произошло возгорание конвейерной ленты, под землей находились 227 человек. Эвакуацию проводили через фланговый ствол. Спасли 222 человека.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести расследование причин аварии на шахте.