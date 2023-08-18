Самолет Ан-24 повредил шасси при рулении после посадки в Якутске

Во время происшествия на борту находились 31 пассажир и 4 члена экипажа

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии" повредил шасси во время руления после посадки в аэропорту Якутска. Пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного события в аэропорту города Якутска. 17 августа 2023 года в ночное время при рулении после посадки воздушного судна Ан-24 АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии", выполнявшего пассажирский рейс по маршруту Батагай - Якутск, произошел разрыв пневматика правой стойки шасси", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно отбуксировано к месту стоянки. На борту находились 31 пассажир и 4 члена экипажа, пострадавших нет.