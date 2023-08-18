18 августа, 03:55

В Новосибирской области задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

Антон Новодережкин/ ТАСС, архив
© Антон Новодережкин/ ТАСС, архив

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Следователи задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по Новосибирской области.

"Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области задержан 31-летний житель города Черепанова, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 августа мужчина, находясь в одной из квартир в Черепанове, надругался над девочкой и скрылся с места преступления. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

15 августа следственные органы обратились к гражданам с просьбой оказать помощь в розыске мужчины. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
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