18 августа, 04:51

В Норильске произошел пожар на территории полигона промышленных отходов

Площадь возгорания составила 800 кв. м

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Полигон промышленных отходов IV-V классов опасности горит в Норильске Красноярского края на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

"Полигон промышленных отходов горит в Норильске. <…> Пожар произошел в месте захоронения отходов IV-V классов опасности в районе Талнаха. Его эксплуатацию осуществляет организация "Байкал-2000". В настоящее время площадь возгорания составляет 800 кв. м. Тушение ведется силами пожарно-спасательного отряда МЧС, владельца полигона и других предприятий", - говорится в сообщении.

Прокуратура региона организовала проверку по факту пожара. "К проверке привлечены специалисты подразделений Росприроднадзора, Роспотребнадзора и минэкологии края", - пояснили в ведомстве. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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