В Бурятии остаются подтопленными свыше 120 придомовых участков

От воды освободились 30 придомовых территорий в селе Утата Закаменского района

ТАСС, 18 августа. Свыше 120 придомовых территорий остаются подтопленными в пяти муниципальных образованиях Бурятии, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

"За сутки произошло подтопление шести приусадебных участков и пяти участков автомобильных дорог. В настоящее время на контроле остаются 127 придомовых территорий, подтопленных водами в Иволгинском, Бичурском, Закаменском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ, а также участок автомобильной дороги регионального значения в Джидинском районе", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, все 30 придомовых территорий, подтопленных дождевыми водами 16 августа в селе Утата Закаменского района, освободились от воды.

По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в ближайшие сутки на реках северных районов в связи с прогнозируемыми осадками существует угроза подъема уровня воды с ее выходом на пойму, образование селевых потоков. Мониторинг обстановки продолжается.