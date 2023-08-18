Утверждено обвинительное заключение по делу "ангарского маньяка" еще о трех убийствах

Михаил Попков ранее получил три срока, в том числе два пожизненных, за 83 убийства

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "ангарского маньяка" Михаила Попкова, который ранее получил три срока, в том числе два пожизненных, за 83 убийства и обвиняется в совершении еще трех.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

"Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего Михаила Попкова. Он обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, в период с 1997 года по 2003 год житель Ангарска Иркутской области Попков совершил убийство трех женщин", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба следственного управления СК по Иркутской области, доказана причастность Попкова к совершению в 1997 году в поселке Жилкино города Иркутска убийства 27-летней женщины. В 1998 году на берегу реки Ангара в Иркутске он убил 25-летнюю женщину, а в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища - 31-летнюю женщину. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанес множественные ножевые ранения. "Причастность Попкова к совершению вышеуказанных преступлений подтверждается как показаниями самого обвиняемого, так и протоколами осмотров мест происшествий, заключениями проведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами, составляющих совокупность доказательств причастности", - говорится в сообщении регионального СУ СК.

После вручения Попкову копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иркутска.

Попков работал в органах внутренних дел, откуда уволился в 1998 году. Первый пожизненный срок экс-милиционер получил в январе 2015 года за 22 убийства. В декабре 2018 года суд приговорил его ко второму пожизненному заключению. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы мотивом совершения преступлений для Попкова была гомицидомания, то есть патологическое влечение к совершению убийств. При этом он признан вменяемым. В июле 2020 года Следственный комитет сообщил, что экс-милиционер сознался еще в двух убийствах. В 2021 году суд приговорил его к девяти годам и восьми месяцам колонии.