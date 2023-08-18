В Волгограде устранили аварию на водоводе, которая оставила без горячей воды три района

К 12:00 мск восстановится подача горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе компании-оператора "Концессии водоснабжения"

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы завершены на водоводе в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили в пресс-службе компании-оператора "Концессии водоснабжения". Из-за аварии без горячей воды с четверга остались три района города.

Подача горячей воды была приостановлена в Тракторозаводском, Краснооктябрьском районах и части Дзержинского района Волгограда из-за аварии на сетях водоснабжения. По данным из открытых источников, в указанных районах проживают около 500 тыс. человек. В результате гидроудара вода затопила несколько дворов и подвалов поселка Нижний Тракторный в Волгограде. Проверку по данному факту организовали в прокуратуре региона.

"ООО "Концессии водоснабжения" завершило аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 1 200 мм в Тракторозаводском районе. Подача горячего водоснабжения от источников производится в штатном режиме. Однако с учетом протяженности сети системе требуется время для выхода на нормативные параметры - горячая вода поступит в квартиры жителей поэтапно в зависимости от расположения дома. <…> К 12:00, по прогнозам специалистов, ресурсом будут обеспечены все потребители", - говорится в сообщении.