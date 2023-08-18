В ДТП в Красноярском крае пострадали семь человек

Авария произошла на трассе Курагино - Черемшанка

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Пассажирский автобус попал в ДТП в Красноярском крае, в результате аварии семь человек получили травмы. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"На автомобильной дороге Курагино - Черемшанка произошло ДТП с участием автобуса (маршрут следования Жаровск - Курагино). Предварительно, семь пострадавших", - говорится в сообщении.

Общее число пассажиров автобуса устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

По данным регионального главка МВД, авария произошла в 08:00 (04:00 мск). "Перевозку пассажиров осуществлял индивидуальный предприниматель. Пассажиры следовали из с. Черемшанка. В районе с. Жаровск в ходе движения водитель автобуса допустил съезд в кювет с последующим столкновением с деревом. <…> Со слов свидетелей, находящихся на месте, водитель, предварительно, находится в состоянии опьянения. Он будет освидетельствован", - пояснили в МВД.

Прокуратура Красноярского края проверит перевозчика, в том числе на соблюдение им требований безопасности при выпуске транспортного средства на линию и перевозке пассажиров.