В Белоярском районе Югры ликвидировали все лесные пожары

На территории района ранее ввели муниципальный режим ЧС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали лесной пожар на площади 1 700 га в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где введен муниципальный режим ЧС. Об этом сообщили в Департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"В Белоярском районе ликвидирован крупный лесной пожар. По состоянию на утро 18 августа идет тушение 12 лесных пожаров на общей площади 868,8 га, в том числе трех в Березовском районе на площади 630,7 га", - сказано в сообщении.

В тушении пожаров задействованы более 200 работников Авиалесоохраны Югры, "Центроспас-Югории", Главного управления МЧС России по Югре, привлечена группировка лесопожарных сил из Тюменской области.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров в регионе - грозы. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 165 ландшафтных пожаров на площади 27 562,53 га, 610 лесных пожаров на площади 60 992,12 га, а также 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.