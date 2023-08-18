Водолазы нашли большую часть обломков разбившегося австралийского вертолета Taipan

Они также обнаружили личные вещи экипажа

СИДНЕЙ, 18 августа. /ТАСС/. Водолазы Королевского австралийского военно-морского флота обнаружили личные вещи экипажа разбившегося 28 июля военного вертолета MRH-90 Taipan, а также большую часть обломков воздушного судна. Об этом говорится в заявлении, распространенном оборонным ведомством страны.

В Минобороны сообщили, что на месте крушения вертолета водолазам удалось обнаружить "личные вещи экипажа и другие предметы из кабины воздушного судна, а также большую часть обломков разбившегося MRH-90 Taipan". "Поисковая операция проводилась в исключительно сложных условиях, и теперь для ее продолжения необходимо специальное [глубоководное] оборудование, которого у министерства нет", - указали в ведомстве, отметив, что для проведения работ на большой глубине будут привлечены частные подрядчики.

Ранее в Минобороны сообщали, что на месте крушения были обнаружены останки четырех членов экипажа вертолета и его бортовой самописец.

Вертолет австралийских ВС разбился недалеко от острова Гамильтон 28 июля во время тренировочной миссии, проводимой совместно с американскими военными в рамках учений Talisman Sabre 2023. На борту находились четыре члена экипажа, к поиску которых были привлечены более 800 человек. 31 июля министр обороны Австралии Ричард Марлз сообщил, что надежды найти экипаж живым не осталось, а военные приступили к сбору обломков воздушного судна.

Военные учения Talisman Sabre 2023 проходили на северо-востоке Австралии с 21 июля по 4 августа. В тренировочных миссиях принимали участие порядка 30 тыс. военных из 13 государств.