18 августа, 06:36

В Иркутской области ликвидировали пожар в гипермаркете

Пострадавших нет

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Пожар в гипермаркете, произошедший в городе Усть-Илимске Иркутской области, ликвидирован на площади 800 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 13:52 (08:52 мск) ликвидировано открытое горение в здании мебельного центра "Фортуна" и гипермаркета "Экономия". Всего в тушении пожара было задействовано 17 человек личного состава и 7 единиц техники. Погибших, травмированных нет", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло утром 18 августа. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. 

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РоссияИркутская область
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