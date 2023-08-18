В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека

Еще один пострадал

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Трое детей и мужчина погибли при столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков на трассе в Волгоградской области, еще одна женщина госпитализирована. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в ночь на 18 августа. На трассе Р-22 "Каспий" 44-летний водитель на автомобиле Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем МАN под управлением 54-летнего водителя, после чего столкнулся с еще одним грузовым автомобилем Volvo под управлением 62-летнего водителя.

"В результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), назначено несколько экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным прокуратуры Волгоградской области, в легковом автомобиле находилась семья из Санкт-Петербурга. Погибли мужчина и трое его детей, в живых осталась его супруга, врачи борются за ее жизнь в реанимации. "Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП", - добавили в ведомстве.