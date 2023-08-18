В Орске двое подростков сбежали из больницы

Полицейские организовали поиски

ТАСС, 18 августа. Полицейские организовали поиски двух подростков 15 и 16 лет, которые ушли из одного из лечебных учреждений в Орске Оренбургской области и не вернулись. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Отделом полиции № 1 МУ МВД России "Орское" разыскиваются без вести пропавшие <…>, которые 16 августа самовольно покинули лечебное учреждение города Орска и до настоящего времени об их местонахождении ничего не известно", - сообщили в управлении.

По данным МВД, 15-летний пропавший был одет в черную футболку, черное трико и шлепанцы. На 16-летнем подростке были зеленая футболка с черным квадратом и цветами, черное трико и шлепанцы.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщить в полицию.