ФСБ пресекла контрабандный вывоз 250 кг янтаря из Калининградской области

Предварительная оценочная стоимость груза превышает 5 млн рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ФСБ пресекла попытку контрабандного вывоза за рубеж 250 кг янтаря. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Краснознаменском районе Калининградской области задержаны двое граждан России, у которых обнаружено и изъято около 250 кг янтаря - сырца различных фракций. Предварительная оценочная стоимость контрабандного груза превышает 5 млн рублей", - сообщили в ФСБ.

Там отметили, что янтарь относится к стратегически важным ресурсам.

Проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.