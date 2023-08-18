Оперативники из Якутии задержали подозреваемых в торговле несуществующими автомобилями

От действий мошенников пострадал 21 человек в разных регионах страны, но в следствии предполагают, что их может быть больше

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Оперативники из Якутии задержали шестерых участников организованной группы, подозреваемых в дистанционном мошенничестве. Для этого местные оперативники выезжали в другие регионы, сообщается на портале "МВД Медиа".

"Оперативниками управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) задержаны шестеро участников организованной группы. Они подозреваются в дистанционном мошенничестве, совершенном в крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники на различных интернет-ресурсах публиковали объявления о продаже по низким ценам подержанных автомобилей из стран Азии. Предложения от имени реально существующих компаний, которые специализируются на доставке и продаже техники, не вызывали подозрений", - говорится в сообщении.

Клиенты получали предложение внести полную стоимость приобретаемой машины, но после перечисления денег общение прекращалось. "В настоящее время известно о 21 потерпевшем из разных регионов. Каждый из них перевел на счета аферистов от 1,5 млн до 3,5 млн рублей. При этом следователи и полицейские предполагают, что количество обманутых может быть гораздо большим", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В целях конспирации члены группы жили систематически сменяемых арендованных квартирах в нескольких городах. Для их задержания и доставки в Якутию местные оперативники выезжали в четыре российских региона.

В следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД России по Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении фигурантов избраны различные меры пресечения. В одно проиводство объединили уголовные дела, возбужденные в разных регионах.