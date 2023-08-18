18 августа, 06:57
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили о поражении РЛС AN/TPQ-36, двух минометов и лодки с военными ВСУ

Как отметил представитель экстренных служб региона, в общей сложности в этой зоне были уничтожены восемь военных Вооруженных сил Украины

ГЕНИЧЕСК, 18 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области радиолокационную станцию, два 120-мм миномета и одну лодку с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: РЛС AN/TPQ-36, пять боевиков ВСУ; 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: пять боевиков ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

Представитель экстренных служб добавил, что еще один миномет и лодка с пятью военными уничтожены в островной зоне. В общей сложности в этой зоне были уничтожены восемь военных ВСУ, четверо ранены.

На каховском направлении уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ и 9 военных, 12 получили ранения различной степени тяжести, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя. 

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