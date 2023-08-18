В Белгородской области зафиксировали более 80 прилетов со стороны ВСУ за сутки

Повреждения получили два домовладения, грузовик и инфраструктурный объект связи

БЕЛГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 80 боеприпасов, с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. Повреждения получили два домовладения, грузовик и инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас. Пострадавших нет. Поврежден один грузовой автомобиль. По селу Логачевка выпущено четыре артиллерийских снаряда", - написал Гладков.

В Шебекинском округе, по словам губернатора, 17 августа под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксировано два прилета. В одном частном домовладении повреждена кровля. "Над городом Шебекино и селом Никольское сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий. По селу Середа выпущено восемь минометных снарядов, по поселку Красное - шесть, по МАПП "Шебекино" - четыре минометных снаряда", - проинформировал глава региона.

В Краснояружском районе в четверг по селу Вязовое было выпущено семь артиллерийских снарядов, по окраинам сел Репяховка и Колотиловка - один и три артиллерийских снаряда соответственно. Также под артиллерийский обстрел попало село Теребрено - зафиксировано шесть прилетов. Повреждения выявлены в одном частном домовладении: выбиты окна, повреждены забор, дверь, гараж и водопровод.

В Грайворонском округе по селу Сподарюшино было выпущено семь минометных снарядов, в поселке Горьковский с квадрокоптера ВСУ сбросили взрывное устройство. "Есть некритичные повреждения на инфраструктурном объекте связи", - отметил губернатор.

В Белгородском районе по селу Наумовка было выпущено два артиллерийских снаряда, в селе Журавлевка с БПЛА сброшено пять взрывных устройств. В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - зафиксировано восемь прилетов. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый - установлено 32 прилета.