В Новороссийске произошел пожар в грузовом терминале

Площадь возгорания составила 1,3 тыс. кв. м

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Деревянные палеты загорелись в грузовом терминале в Новороссийске, площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Новороссийск, ул. Маркова. Установлено, что произошло возгорание деревянных паллетов в грузовом терминале на площади 1,3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Позднее сообщили о локализации горения. "В 10:33 [объявлена] локализация на площади 1 300 кв. м", - говорится в сообщении.

По последним данным, пожарные ликвидировали открытое горение. "10:44 [мск объявлена] ликвидация открытого горения", - отмечается в сообщении.

В ликвидации ЧП задействованы 42 человека и 14 единиц техники.