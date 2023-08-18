В Сочи после отравления хлором в бассейне санатория госпитализировали 10 человек

Состояние пострадавших оценивалось как средней степени тяжести

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Группа спортсменов из Москвы попала в больницу после посещения бассейна в санатории в Сочи, госпитализированы 10 человек. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как отметили в ведомстве, 12 августа группа спортсменов - 23 человека (в том числе 14 детей и 7 сопровождающих тренеров) - из ГБОУ "Центр образования и спорта "Москва-98" прибыли в санаторий "Аврора". "17 августа [они] посетили сауну и искупались в бассейне. 10 человек госпитализированы по скорой помощи", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку в связи с отравлением детей парами хлора при посещении бассейна в санатории Сочи. Состояние пострадавших оценивалось как средней степени тяжести.