В Смоленской области предотвратили сбыт более 175 тыс. пачек немаркированных сигарет

Для хранения товара злоумышленник арендовал и оборудовал гаражное помещение в Гагаринском районе

ТАСС, 18 августа. Сотрудники УФСБ по Смоленской области предотвратили сбыт свыше 175 тыс. пачек немаркированных сигарет на сумму более 20 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Смоленской области предотвращен сбыт немаркированной табачной продукции на сумму более 20 млн рублей. Для хранения товара злоумышленник арендовал и оборудовал гаражное помещение в Гагаринском районе. В ходе обыска в нем было обнаружено более 175 тыс. пачек немаркированных табачных изделий", - говорится в распространенном сообщении.

Уголовное дело по п. "а" и "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ возбудили в отношении 32-летнего бизнесмена, причастного к приобретению, хранению, перевозке и продаже безакцизных табачных изделий в особо крупном размере. Мужчина, действуя в сговоре, покупал в Москве немаркированную табачную продукцию импортного производства для дальнейшей продажи на территории Смоленской области в принадлежащих ему магазинах или через знакомых предпринимателей. Выявленную немаркированную российскими акцизами табачную продукцию изъяли.