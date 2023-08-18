Число погибших в результате пожара на шахте в Казахстане увеличилось до трех

Идет опознание тела, сообщили в пресс-службе компании "АрселорМиттал Темиртау"

АСТАНА, 18 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело третьего горняка, погибшего в результате пожара на шахте "Казахстанская" компании "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Найдено тело третьего шахтера. В настоящий момент идет опознание. Коллеги погибшего, весь коллектив компании глубоко скорбят, выражают искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего товарища. Компания "АрселорМиттал Темиртау" оказывает всестороннюю поддержку семьям погибших шахтеров", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в ходе спасательных работ на шахте обнаружили тела двух горняков.

Пресс-служба правительства республики по итогам совещания под председательством премьер-министра Алихана Смаилова сообщила, что локализовать возгорание пока не удалось.

"Из-за повышенной температуры, сплошной задымленности и, соответственно, недоступности места выработки очаг возгорания до настоящего времени не локализован. На данный момент принимаются меры по тушению пожара с обратной стороны выработки", - говорится в сообщении.

В момент возгорания в шахте находилось 227 человек, из них 222 спасатели смогли вывести на поверхность. По причине сильной задымленности еще пятеро горняков выбраться не смогли. Поиски еще двух человек продолжаются. В результате происшествия пострадали 13 человек.

"По итогам совещания премьер-министр поручил обеспечить качественную работу комиссии для проведения всестороннего расследования причин аварии на шахте "Казахстанская" и оказать всю необходимую помощь пострадавшим семьям. Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения", - пояснили в пресс-службе.

В новость внесены изменения (11:32 мск) - добавляется информация о третьем погибшем