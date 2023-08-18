В Карелии ребенок утонул в Ладожском озере

СК проводит проверку

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 августа. /ТАСС/. Девятилетний ребенок утонул в Питкярантском районе Карелии во время купания с друзьями на берегу Ладожского озера, сообщило следственное управление СК РФ по Карелии в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, 17 августа 2023 года в деревне Юляристиоя города Питкяранта мальчик находился совместно с друзьями на берегу Ладожского озера без присмотра взрослых. Во время купания в озере ребенок утонул", - сказано в сообщении.

Как сообщил источник ТАСС, на место происшествия выезжала скорая, но спасти мальчика не удалось. По факту гибели ребенка организована доследственная проверка.