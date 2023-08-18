СК возбудил дело после пожара под Владимиром, в котором погибли дети

ЧП произошло в Лакинске

ТАСС, 18 августа. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в частном доме в Лакинске Владимирской области, где погибли два ребенка и еще пять человек пострадали, в том числе трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), по факту гибели двоих детей в результате пожара в частном доме в городе Лакинске. Также в ходе пожара пострадали родители и еще трое их несовершеннолетних детей, которые госпитализированы в медицинские учреждения области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация о пожаре в частном деревянном доме, расположенном на Почтовом переулке в Лакинске, поступила в службу спасения 17 августа около 22:30 мск. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела мальчика 2015 года рождения и его сестры 2016 года рождения.

"Сообщение о пожаре в пожарную охрану поступило поздно, и на момент прибытия подразделений МЧС дом уже горел по всей площади. Существовала угроза перехода огня на соседний дом. Пожарные не допустили распространение пожара и ликвидировали огонь на площади 108 кв. м", - уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В рамках расследования дела следователи назначат комплекс необходимых судебных экспертиз, также будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних. Собственную проверку в связи с пожаром организована прокуратурой области, сказали в пресс-службе ведомства.