В Москве заочно арестовали украинского бизнесмена Евгения Черняка

Его обвиняют в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест украинского бизнесмена, владельца компании по производству водок "Хортица" и "Первак" Евгения Черняка, который обвиняется в финансировании Вооруженных сил Украины с целью террористической деятельности в России, сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением Хамовнического районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ. Он объявлен в розыск", - рассказал собеседник агентства. Ранее Черняк появился в базе розыска МВД РФ.

Как сообщали ранее в СК, Черняк обвиняется в РФ в перечислении украинской армии более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности в России. Кроме того, в июне 2023 года он купил и поставил военнослужащим украинской армии товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела установлена причастность к инкриминируемому Черняку деянию двух его доверенных лиц, они задержаны.

Черняк - украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits, одного из крупнейших в Европе. Холдинг владеет рядом предприятий по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок "Хортица", "Мороша" и "Первак". Global Spirits является собственником ликеро-водочного завода "Хортица" и Одесского коньячного завода.