СМИ: блокировка новостей Meta осложняет эвакуацию жителей Канады в связи с пожарами

Как отмечает CBС News, канадские пользователи начали делиться друг с другом скриншотами новостей, а не ссылками на онлайн-издания, чтобы обойти блокировку

ОТТАВА, 18 августа. /ТАСС/. Решение корпорации Meta (признана в России экстремистской) о блокировке канадских новостных материалов в соцсетях осложняет эвакуацию жителей, которым грозит опасность из-за лесных пожаров. Об этом сообщил телеканал CBC News.

По его данным, "новостные материалы заблокированы на платформах Meta", в связи с чем многие пользователи "уже высказали недовольство". Люди, которые ранее были эвакуированы, поделились, что недоступность канадского новостного контента в Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta) "затрудняет доступ к важной информации о лесных пожарах".

Как отмечает CBС News, канадские пользователи начали делиться друг с другом скриншотами новостей, а не ссылками на онлайн-издания, чтобы обойти блокировку. Представители Meta сообщили, что люди могут заходить на сайты канадских медиа не через их платформу, а напрямую через поисковые системы, чтобы решить проблему.

Ранее Facebook и Instagram, а также поисковый сервис Google приняли решение не показывать ссылки на новости онлайн-изданий Канады в ответ на принятый правительством страны закон об онлайн-новостях (Bill C-18). Закон был призван изменить способ финансирования СМИ в Канаде, требуя от технологических гигантов договариваться с канадскими медиакомпаниями о размещении их новостного контента за определенную плату. Представители Google охарактеризовали закон как "налог на ссылки" и заявили, что новая политика "ломает принципы работы поисковых систем и Интернета в целом".

По состоянию на конец июля площадь выгоревших территорий Канады достигла 13 млн га. При тушении возгораний погибли двое пожарных. Власти уже назвали нынешний сезон лесных пожаров худшим в истории страны.