В Энергодаре произошло возгорание в многоэтажном доме в результате обстрела ВСУ

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в городе Энергодаре Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 09:00 [мск] боевики ВСУ произвели обстрел города Энергодара. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом по адресу: улица Строителей, 17. В здании произошло возгорание. На месте работают специальные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказал представитель оперативных служб.