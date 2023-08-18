18 августа, 08:48
Военная операция на Украине

В Энергодаре произошло возгорание в многоэтажном доме в результате обстрела ВСУ

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме в городе Энергодаре Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"В 09:00 [мск] боевики ВСУ произвели обстрел города Энергодара. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом по адресу: улица Строителей, 17. В здании произошло возгорание. На месте работают специальные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказал представитель оперативных служб. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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