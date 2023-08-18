СК возбудил дело против новгородского полицейского за перевозку человека в багажнике

Он также подозревается в фальсификации доказательств

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены в отношении сотрудника районного подразделения УМВД России по Новгородской области по подозрению в превышении полномочий и фальсификации доказательств. В частности, он доставил незаконно задержанного жителя города Чудово в отдел полиции в багажнике машины, сообщает пресс-служба регионального следкома.

"Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенных из иной личной заинтересованности) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении)", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в феврале этого года сотрудник ОМВД России по Чудовскому району, будучи участковым, незаконно задержал жителя города Чудово, применив спецсредства, и "путем перевозки в багажном отсеке автомобиля, не оборудованном для перевозки граждан, доставил его в отделение полиции", - пояснили в пресс-службе.

Он же, в феврале этого года с целью незаконного освобождения несовершеннолетнего от административной ответственности, не составил протокол об административном правонарушении и не направил его и материалы проверки для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних, после чего незаконно вынес решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, а также уничтожил доказательства, полученные при рассмотрении административного материала.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, при подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.