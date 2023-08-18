18 августа, 09:26

В Норильске ликвидировали пожар на полигоне промышленных отходов

В тушении принимали участие 20 человек пожарно-спасательного отряда МЧС

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Пожар на полигоне промышленных отходов IV-V классов опасности в Норильске ликвидирован на площади 800 кв. м. Об этом сообщило министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

"На данный момент пожар потушен, наблюдается небольшое задымление. Пожар произошел в месте захоронения отходов IV-V классов опасности в районе Талнаха. Его эксплуатацию осуществляет организация "Байкал-2000". Площадь возгорания составляла 800 кв. м", - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие 20 человек пожарно-спасательного отряда МЧС и 9 единиц техники.

По данным министерства, на месте пожара работает передвижная эколаборатория. "Передвижная лаборатория следит за экологической обстановкой в районе полигона промышленных отходов, где произошло возгорание. Автомобиль продолжит мониторинг до стабилизации ситуации", - пояснили в минэкологии. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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