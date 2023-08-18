Суд прекратил дело экс-чиновника в Ростове-на-Дону о смерти ребенка во время ливня

Дело прекращено из-за истечения срока давности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону закрыл дело бывшего первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону Сергея Кузнецова, которого обвиняли халатности и служебном подлоге после гибели 14-летней девочки во время ливня в центре Ростова-на-Дону летом 2016 года, из-за истечения срока давности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

"Суд удовлетворил ходатайство подсудимого Кузнецова о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Уголовное дело прекращено", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший чиновник был осведомлен, что 30 июня 2016 года в городе возможно выпадение большого количества осадков, но не принял меры для уменьшения риска возникновения ЧС. В результате в потоке воды утонула 14-летняя девочка, от отравления угарным газом пострадал мужчина, заблокированный в автомобиле, а также в результате обрыва проводов получил травмы 16-летний подросток. Ему было предъявлено обвинение в халатности и служебном подлоге.

Инцидент, в результате которого погибла несовершеннолетняя жительница Ростова-на-Дону, произошел 30 июня 2016 года в районе дома по проспекту Буденновскому, 30. Потоком воды девочку затянуло под машину. За медицинской помощью из-за ливня в тот день обратилось семь человек.