В Кировской области возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Косы

Ущерб превысил 1,5 млн рублей

ТАСС, 18 августа. Уголовное дело по факту загрязнения реки Косы возбуждено в Кировской области, ущерб превысил 1,5 млн рублей, сообщил министр охраны окружающей среды региона Тимур Абашев в своем Telegram-канале.

"В июне этого года на территории Унинского и Зуевского районов произошло загрязнение реки Косы, погибло достаточно большое количество рыбы, обитателей реки. Ущерб от сброса навоза предприятием СПК "Елгань" составил свыше 1,5 млн рублей. Поступила информация от коллег из следственного комитета о том, что было принято решение о возбуждении уголовного дела. В настоящее время проводится расследование", - сообщил Абашев.

По словам министра, сотрудники ведомства выезжали на место, зафиксировали нарушение, собрали необходимую доказательную базу и направили материалы в прокуратуру Кировской области и региональный следственный комитет. "Считаю, что лица, допустившие загрязнение водного объекта, которое повлекло массовую гибель биологических ресурсов, необходимо привлечь к уголовной ответственности и взыскать с них ущерб, причиненный реке Косе", - отметил Тимур Абашев.