18 августа, 09:40

"Хилари" усилился до урагана четвертой категории

Скорость ветра в пределах стихии составляет 64 м/с

ТАСС, 18 августа. Ураган "Хилари" усилился до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость ветра в пределах стихии составляет 64 м/с. "Хилари" находится у западного побережья Мексики на расстоянии примерно 640 км к югу от города Кабо-Сан-Лукас в штате Нижняя Калифорния Южная и движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч.

Ожидается, что на юго-западе США будут идти сильные дожди до следующей среды. Осадки достигнут максимума в воскресенье и понедельник. 

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