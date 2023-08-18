В Красноярском крае после ДТП с автобусом госпитализировали двух человек

Они находятся в состоянии средней степени тяжести

КРАСНОЯРСК, 18 августа. Двое пострадавших в результате ДТП с автобусом в Красноярском крае госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

"Госпитализировали двух женщин. Средняя степень тяжести", - сообщили в ведомстве. По словам собеседника агентства, остальные шесть пострадавших после оказания необходимой помощи отправлены на амбулаторное лечение.

По информации регионального главка МВД, перевозку пассажиров осуществлял индивидуальный предприниматель. Медицинское освидетельствование показало, что водитель автобуса находился в нетрезвом состоянии. Прокуратура Красноярского края проверит перевозчика, в том числе на соблюдение требований безопасности при выпуске транспортного средства на линию и перевозке пассажиров.