СК возбудил дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве

По данным следствия, 17 августа двое мужчин применили физическую силу к сотрудникам телекомпании, когда они осуществляли съемку репортажа о так называемых профессиональных соседях

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Следственными органами главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.

"В порядке ст. 91 УПК РФ фигуранты задержаны. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения", - заключили в пресс-службе.

По данным следствия, 17 августа съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием, а именно съемку репортажа о так называемых профессиональных соседях в одной из квартир, расположенной на улице Касимовской. Однако двое мужчин, находившихся в указанном помещении, осознавая, что перед ними съемочная группа, воспрепятствовали законной профессиональной деятельности и применили физическую силу к сотрудникам телекомпании.