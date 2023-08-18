В Волгоградской области возбудили уголовное дело после разлива стоков в реку

Ущерб превысил 2,6 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц "Котовского водоканала" в Волгоградской области после разлива сточных вод в реку, из-за чего природе был причинен ущерб на более 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Котовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц Котовского водоканала, допустивших разлив сточных вод, в результате чего причинен ущерб окружающей среде, по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказали в пресс-службе, уточнив, что сумма ущерба составила более 2,6 млн рублей.

По данным следствия, разлив сточных вод в реку Малая Казанка, а также на почву произошел в Котово с 29 мая по 6 июня 2023 года. Установлено, что руководство и сотрудники МУП "Котово-Водоканал" не принимали своевременные и достаточные меры по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, а также по быстрому обнаружению, локализации и полной ликвидации аварий. В рамках расследования будут установлены конкретные должностные лица, допустившие нарушения законодательства.