Гособвинение просит приговорить к девяти годам колонии топ-менеджера "Рольфа"

Анатолия Кайро обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Прокурор просит приговорить к девяти годам колонии общего режима директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из Черемушкинского суда Москвы.

"Прошу признать Кайро виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии и штрафа в размере 500 тыс. рублей", - сказал прокурор.

Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и нескольких руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Петров, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск. Директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолий Кайро был помещен под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым, в результате чего, считает следствие, на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей.

Компания "Рольф" была основана в 1991 году. Ее портфель включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд. Дилерская сеть охватывает Москву и Санкт-Петербург.