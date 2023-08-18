Глава Минвостокразвития назвал беспрецедентными подтопления в двух городах Приморья

Алексей Чекунков уточнил, что в Уссурийске были подтоплены более 1 тыс. помещений, а в Спасске-Дальнем - 3 тыс.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Уровень подтоплений в приморских городах Уссурийск и Спасск-Дальний стал беспрецедентным. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы сегодня посетили два наиболее пострадавших города - Уссурийск и Спасск-Дальний, посмотрели, как организована работа по ликвидации последствий. В Уссурийске были подтоплены более 1 тыс. помещений. В Спасске-Дальнем - практически треть города, 3 тыс. помещений. При этом уровень подтопления - беспрецедентный в истории", - цитирует пресс-служба Минвостокразвития слова Чекункова.

Министр добавил, что основная вода ушла, ведется работа по ликвидации последствий, оказывается помощь людям. "В Приморье будем совместно с командой губернатора готовить заявку на оказание той помощи региону, о которой говорил президент России Владимир Путин. По линии Минвостокразвития уже выделено 340 млн рублей оперативной помощи, но очевидно, что с учетом масштаба природных явлений необходимо будет оказать более существенную поддержку", - отметил он.

Министр по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края Александр Златкин, в свою очередь, заявил, что обстановка постепенно выравнивается благодаря помощи граждан, волонтеров. "Своевременно поступила помощь федеральных органов исполнительной власти. Получили сегодня международную помощь от братского белорусского народа - приземлился транспортный самолет с почти 80 тоннами гуманитарных грузов и оборудования, которые в кратчайшие сроки будут распределены", - сказал он.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.