СК возбудил дело после ДТП в Красноярском крае

В результате аварии пострадали восемь человек

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае по факту ДТП в Курагинском районе, в котором пострадали семь пассажиров и водитель автобуса. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту травмирования 7 пассажиров автобуса при ДТП. <…> Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.