18 августа, 11:58

СК возбудил дело после ДТП в Красноярском крае

В результате аварии пострадали восемь человек

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае по факту ДТП в Курагинском районе, в котором пострадали семь пассажиров и водитель автобуса. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту травмирования 7 пассажиров автобуса при ДТП. <…> Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

  

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация