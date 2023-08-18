В Самаре в результате пожара в доме пострадали три человека

В тушении пожара участвуют 44 человека

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в квартире на улице Краснодонской в Самаре, в результате которого, предварительно, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"Улица Краснодонская, дом 1, повышенный ранг 1-БИС, пожар в квартире, площадь 50 кв. м, сообщение [поступило в] 14:20 (13:20 мск - прим. ТАСС). Эвакуировано 20 человек, 3 пострадавших (предварительно с ожогами)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Еще 16 человек, включая пятерых детей, были спасены. Локализация пожара объявлена в 15:03 (14:03 мск). В тушении пожара участвуют 44 человека и 13 единиц техники.

Сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения и беспрепятственный проезд для специального автотранспорта, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. На место происшествия направлены ближайшие автопатрули, следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.