18 августа, 12:12,
обновлено 18 августа, 12:41

СК просит арестовать сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

Зураб Джавахадзе/ ТАСС
Сопредседателя движения "Голос" Григорий Мельконьянц
© Зураб Джавахадзе/ ТАСС

Ему вменяют статью об организации работы нежелательной в России НПО

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. СК просит арестовать сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца по статье об организации работы нежелательной в России неправительственной организации (НПО). Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Бирюков.

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"Следствие просит суд заключить Григория [Мельконьянца] под стражу", - сказал адвокат.

Ему предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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