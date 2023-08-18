СК просит арестовать сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

Ему вменяют статью об организации работы нежелательной в России НПО

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. СК просит арестовать сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца по статье об организации работы нежелательной в России неправительственной организации (НПО). Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Бирюков.

"Следствие просит суд заключить Григория [Мельконьянца] под стражу", - сказал адвокат.

Ему предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ.