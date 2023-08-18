18 августа, 12:26
Военная операция на Украине

В приграничном районе Курской области посадили украинский дрон-камикадзе

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что груз не успел сдетонировать

КУРСК, 18 августа. /ТАСС/. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили в приграничном Рыльском районе Курской области украинский дрон-камикадзе, груз не успел сдетонировать, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Благодарю наших военнослужащих, охраняющих рубежи Родины и обеспечивающих безопасность жителей региона", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, груз не успел сдетонировать. 

Теги:
УкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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