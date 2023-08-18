В приграничном районе Курской области посадили украинский дрон-камикадзе

КУРСК, 18 августа. /ТАСС/. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили в приграничном Рыльском районе Курской области украинский дрон-камикадзе, груз не успел сдетонировать, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Благодарю наших военнослужащих, охраняющих рубежи Родины и обеспечивающих безопасность жителей региона", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, груз не успел сдетонировать.