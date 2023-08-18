В ГК "Дело" сообщили, что пожара на терминале в Новороссийске не было

В компании отметили, что все активы, входящие в группу, работают в штатном режиме

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пожар на терминале в Новороссийске не имеет отношения к группе компании "Дело", сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Официально заявляем, что терминал (в Новороссийске, где произошел пожар - прим. ТАСС) не имеет отношения к ГК "Дело", - ответили в группе на вопрос о ситуации в Новороссийске.

В "Дело" добавили, что все активы, входящие в группу, осуществляют деятельность в штатном режиме.

В пятницу в грузовом терминале в Новороссийске на улице Маркова загорелись деревянные палеты, площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м. Как сообщили ранее в МЧС, пожар был потушен в 12:21 мск. Пострадавших в связи с происшествием нет.