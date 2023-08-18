В Саратовской области осудили мужчину по делу о смертельном ранении подростка

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима

САРАТОВ, 18 августа. /ТАСС/. Суд признал мужчину виновным в причинении смертельных травм подростку в городе Балакове Саратовской области и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следственным отделом по городу Балаково следственного управления СК РФ по Саратовской области доказательства явились достаточными для признания 39-летнего ранее судимого мужчины виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что ночью 29 апреля на проезде Строителей между юношей и незнакомым ему 39-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе него злоумышленник ударил молодого человека ножом, он скончался на месте происшествия. Находившиеся рядом знакомые потерпевшего вызвали полицейских.

Как сообщалось ранее, подростку было 17 лет.