Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 18 августа. Число отравившихся шаурмой в городе Владимире выросло до 56 человек, среди них - 13 детей. По предварительным результатам лабораторных исследований, причиной отравления стала сальмонелла, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"18 августа выявлено 23 новых случая заболевших, связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятиях быстрого обслуживания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. Таким образом, на настоящий момент выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью, в том числе 13 детей", - сказали в пресс-службе. Днем 17 августа сообщалось о 17 случаях отравления, к вечеру четверга их количество выросло до 33-х.

По данным пресс-службы, у пострадавших наблюдается клиника средней тяжести: повышенная температура, многократная рвота, озноб и жидкий стул. "По предварительным результатам лабораторных исследований, этиологическим фактором заболевания является сальмонелла", - добавили в управлении.

Сообщается, в отношении пяти предприятий общепита проводятся контрольно-надзорные мероприятия с дополнительным комплексом лабораторных исследований. Пищевая продукция во всех точках общественного питания полностью снята с реализации, добавили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В качестве одной из версий следствием рассматривается использование для приготовления шаурмы некачественной продукции, не отвечающей требованиям безопасности", - сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что по уголовному делу ведутся следственные действия, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначены необходимые судебные экспертизы.