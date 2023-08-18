В Макеевке мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

Его доставили в больницу в тяжелом состоянии

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Мужчина ранен в результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров.

"Червоногвардейский район Макеевки сегодня подвергся обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). В поселке Лесной во дворе частного дома мужчина 1952 года рождения получил ранения. Доставлен в лечебное учреждение в тяжелом состоянии", - написал Ключаров в Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в пятницу выпустили по Макеевке девять снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм и четыре ракеты из реактивной системы залпового огня.