В Адыгее в ДТП погибли два человека

Еще четверо пострадали

МАЙКОП, 18 августа. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло автодороге Р-217 "Кавказ" при подъезде к столице Республики Адыгея городу Майкопу. В результате ДТП два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по Адыгее в пятницу.

"18 августа в дежурную часть отдела МВД России по Майкопскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 87-м км автодороги Р-217 "Кавказ" (подъезд к городу Майкопу), около станицы Кужорской. В результате аварии различные травмы получил сам водитель из Майкопа, а также трое пассажиров из двух автомобилей: 31-летний житель республиканского центра, 28-летний житель Москвы и 36-летний житель Краснодара. Еще одна пассажирка из Майкопа в возрасте 29 лет от полученных травм умерла на месте происшествия, водитель иномарки из города Краснодара умер в больнице", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции предварительно установлено, что 34-летний майкопчанин, управляя иномаркой, во время движения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим автомобилем, которым управлял 54-летний житель города Краснодара.

В настоящее время сотрудниками полиции Майкопского района проводятся проверочные мероприятия. Причины и обстоятельства, способствовавшие совершению данного ДТП выясняются, добавили в ведомстве.